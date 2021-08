Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Viernes de cumbia

La serie Dance DTLA, que se realiza en la Jerry Moss Plaza, en el Music Center (135 N. Grand Ave.,, Los Angeles), continúa este fin de semana con una noche de clases de baile bajo las estrellas. En esta ocasión, los asistentes podrán danzar al ritmo de cumbia de la mano de destacados instructores de Los Angeles; también habrá música para escuchar, manualidades, comida, bebidas a la venta y más. Entrada gratuita. Todas las edades pueden participar. Viernes 7 a 10 pm. Informes musiccenter.org/dancedtla.

Cine familiar

Este verano, en los jardines del Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) se presentan los Family Fridays: Movie Nights at the Huntington, que en esta ocasión proyectará Moana, la cinta de Disney acerca de una intrépida niña que fue capaz de salvar el destino de su tribu. Viernes 6:30 a 10 pm; de 7 a 8 pm habrá entretenimiento en vivo; la película comienza a las 8 pm. Boletos $8 a $10; menores de 3 años gratis. Informes (626) 405-2100 y huntington.org. Domingo en el MacArthur Este fin de semana, la Organización Regional de Oaxaca presenta a tres grupos de baile regional: Grupo Folklórico Huaxyacac (en la foto), Grupo Folklórico Princesa Donají y el Ballet Folklórico Nueva Antequera; los grupos son parte del programa de verano del Levitt Pavilion, que realiza su 14 temporada en el parque MacArthur (2230 W. 6th St., Los Angeles). Todas estas compañías están integradas por personas de de 6 a 27 años. Como cada semana, los shows de esta temporada se transmitirán en vivo desde la página de Facebook y el canal de Youtube del Levitt Pavilion. Gratis. Informes levittlosangeles.org. Charla en el museo Grammy La serie Reel to Reel de esta semana en el Clive Davis Theater del museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) tiene como tema la trayectoria del actor, cantante y músico Trini López, de quien se verá una cinta, habrá un panel de discusión y se le rendirá un homenaje. Con este evento reabre oficialmente sus puertas este foro, que permaneció cerrado durante la pandemia. Para asistir es necesario presentar la tarjeta de vacunación o una prueba covid negativa. Hoy jueves 7 pm. Boletos $15. Informes grammymuseum.org. Regresa Hamilton El teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles), uno de los foros más icónicos de Hollywood, reabrirá sus puertas con el celebrado musical del galardonado compositor Lin-Manuel Miranda. Hamilton es la historia de Estados Unidos, pero contada por el Estados Unidos de ahora. Con música que mezcla hip hop, jazz y R&B. Es la historia del padre fundador, Alexander Hamilton. Las funciones comienzan el martes y continúan hasta el domingo. Boletos $55 a $195. Termina el 2 de enero. Informes y horarios broadwayinhollywood.com. Samba en el Bowl Los sonidos de Río de Janeiro regresarán al Hollywood Bowl (2301 N Highland Ave., Los Angeles) con el show Blame it on Rio!, que estará a cargo del legendario conductor brasileño Sergio Mendes, y que incluye a un grupo de bailarinas de samba. El espectáculo, tipo carnaval, también integra ritmos de bossa nova y jazz –como los clásicos “Más que nada” y “The Look of Love”–, temas que definieron los sonidos de los sesenta. Domingo 7 pm. Boletos $9 a $137. Informes hollywoodbowl.com. Más Legos en el CSC

“PERNiCiEM: The Endangered Species Connection” es una exhibición que expande la actual muestra del California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles), “The Art of the Brick”. Permiciem, que en latín significa extinción, es una exhibición tridimensional de algunas de las especies en mayor peligro de extinción; fue creada por el mismo artista de “The Art of the Brick”, Nathan Sawaya, y el fotógrafo Dean West. La exposición incluye trece esculturas a gran escala realizadas con ladrillos de lego, incluyendo la ballena jorobada, un oso polar y un gorila; cada una está presentada de una manera cinemática en su ambiente natural. Boletos $12.75 a $19.75. Informes y horarios californiasciencecenter.org/visit.

Más en el MacArthur

También en la serie gratuita de conciertos del Levitt Pavilion, llega desde Ciudad de México el grupo Son Rompe Pera, una banda de marimba y psychobilly que mantiene vivo el legado de la música de marimba. En su nueva versión, esta banda de garage, cumbia, marimba y punk, reinterpreta la música de los clásicos mexicanos, peruanos y colombianos, y también tiene material original. Su nuevo tema “Ay ke cumbión”, es una nueva colaboración con el ícono de la cumbia punk, Ali Gua Gua y el rapero Mare Advertencia Lirika. Sábado en el MacArthur Park (2230 W. 6th St., Los Angeles). 7 pm. Entrada gratuita. Informes levittlosangeles.org.