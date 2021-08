Apenas regresan a clases y ya reportan casos positivos por COVID-19 en alumnos y maestros

Apenas con unos días después del regreso a clases presenciales, ocho escuelas del Distrito Escolar Unificado Hacienda la Puente reportó varios casos positivos por coronavirus.

Un integrante de la junta escolar informó que los colegios que presentaron casos positivos al COVID-19 son Los Altos High, Newton Middle School, Mesa Robles K-8, Lassalette K-8, así como las primarias Valinda, Sparks y Kwis.

El Departamento de Servicios Estudiantiles y Familiares del distrito añadió también a la primaria Workman con “al menos tres estudiantes” contagiados.

Los casos positivos se presentaron tanto en estudiantes como en el personal escolar.

En sus redes sociales, el Distrito publicó un escrito enviado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en el que le agradece su dedicación por mantener a lo estudiantes a salvo del COVID-19.

Thank you to HLPUSD from County of Los Angeles Public Health for Dedication to Student and Faculty Safety to Help Stop Spread of COVID-19. HLPUSD COVID-19 Prevention Program (CPP) and Return to Campus Safety Protocol available at https://t.co/Qet26bNdlG pic.twitter.com/BtUIzlEJcc

— Hacienda La Puente USD (@hlpusd) August 12, 2021