Avance de los talibanes amenaza a la Embajada de EE.UU. en Afganistán y obliga a actuar al Pentágono

La administración Biden desplegará 3,000 soldados en Afganistán para facilitar la reducción de personal en la Embajada de Estados Unidos en Kabul, a medida que los talibanes avanzan rápidamente hacia la capital afgana, según CNBC.

Las tropas, que consistirán en tres batallones de infantería de la Infantería de Marina y el Ejército, se desplegarán en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul dentro de 24 a 48 horas, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, durante una conferencia de prensa el jueves.

“Esta es una misión de enfoque muy limitado de salvaguardar la reducción ordenada del personal civil fuera de Afganistán”, dijo Kirby, y agregó que el Pentágono espera aumentar su capacidad de transporte aéreo en la región.

Además, se ubicará una brigada de infantería estadounidense en Kuwait en caso de que se requiera en Afganistán para ayudar a asegurar el aeropuerto.

Mientras tanto, una unidad conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea, que consta de 1,000 efectivos, se desplegará en Qatar para ayudar a procesar visas especiales de inmigrantes para ciudadanos afganos que ayudaron a las tropas estadounidenses y de la OTAN durante la guerra.

Kirby dijo que a pesar de la afluencia temporal de tropas a Afganistán, Estados Unidos espera retirar completamente todas las tropas para el 31 de agosto.

La embajada de Estados Unidos en Kabul instó nuevamente a los estadounidenses el jueves a abandonar Afganistán de inmediato, advirtiendo que su capacidad para ayudar a los ciudadanos es “extremadamente limitada” debido al deterioro de las condiciones de seguridad y la reducción de personal.

“A la luz de la evolución de la situación de seguridad, esperamos reducir a una presencia diplomática central en Afganistán”, dijo el jueves el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Price agregó que el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin hablaron con el presidente afgano Ashraf Ghani y con socios de la OTAN sobre el nuevo movimiento de tropas el jueves.

.@SecBlinken spoke with Qatari Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ to express our appreciation for the key role Qatar has played in support for Afghanistan peace process. https://t.co/QJBEuFIx4C

— Ned Price (@StateDeptSpox) August 13, 2021