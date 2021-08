Chicharito se confesó: quiere que los jugadores de El Tri le hablen de frente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Picante: así fue Javier Hérnandez en una entrevista realizada por Sergio Dipp para el programa Fútbol Picante de ESPN. En la antesala mostrada por la cadena de noticias mencionada, podemos escuchar la reflexión de Chicharito acerca del “veto” que para algunos tiene y que sería la razón por la cual no ha representado a México desde 2019.

Bastante sereno y seguro de cada una de sus palabras, Chicharito expone su punto con claridad: “A mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros… tampoco me he callado si veo algo que no es mi opinión y no estoy de acuerdo. Si en la selección hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente“, señaló.

Hernández aseguró que tiene las “mismas ganas de todo jugador” de volver a representar a México. Confirmó que no se ha retirado de El Tri, y que como mexicano hubiese deseado ganar las finales que perdió la selección ante Estados Unidos.

“CH14” está en la parte final de su recuperación de la lesión en la pantorrilla derecha que lo ha alejado del campo durante más de un mes. Luce motivado e ilusionado por estar cerca de regresar. México sigue estando en sus planes. ¿Le pagará la selección con la misma moneda?