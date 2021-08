Messi recibirá su salario en “Fan Token”, la criptomoneda del club PSG

La popularidad de las criptomonedas llega hasta el salario de uno de los futbolistas más populares del momento, Lionel Messi, ahora en el equipo francés París Saint Germain (PSG). Y es que el club anunció que parte de su contrato incluye que su salario sea en la criptodivisa propia del club, el “Fan Token”.

Así lo hizo saber el club deportivo francés en un comunicado, y habla de “una importante cantidad” de $PSG o Fan token el activo digital del equipo de futbol. Para el club, este tipo de contrato los posiciona como una marca más vanguardistas e innovadoras a nivel mundial.

El $PSG es una cripto que se ofrece a través de la página socios.com que es el mismo proveedor de criptodivisas para varios clubes deportivos del mundo.

Está apoyado en la tecnología del blockchain y además ofrecen una amplia variedad de ventajas a los compradores seguidores del club. Entre las ventajas que tiene una fanático del PSG al comprar los tokens del club destacan:

