Hay 7 lesionados después que cayera un rayo en una montaña en Carolina del Norte

Varias personas resultaron lesionadas en Carolina del Norte alrededor del mediodía del viernes después de que un rayo golpeara en una popular montaña.

Al menos siete personas resultaron lesionadas por el rayo, que ocurrió en MacRae Peak en Grandfather Mountain, informó WECT. Grandfather Mountain se encuentra al suroeste de Boone, en Carolina del Norte.

There was an incident on Grandfather Mountain earlier today when a storm came up abruptly and seven hikers around MacRae Peak, which is located in the backcountry of the mountain, felt the effects of a nearby lightning strike. pic.twitter.com/ZLDSoHnItt

— Grandfather Mountain (@GrandfatherMtn) August 13, 2021