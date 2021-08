Hispano baleado seis veces sigue esperando cirugía una semana después; el COVID-19 tiene a doctores ocupados con pacientes graves en Houston

HOUSTON – Un hispano del área de Houston sigue esperando en el Hospital Be Taub para ser sometido a la cirugía que requiere luego de haber sido baleado seis veces hace una semana durante un asalto en el exterior de una tienda.

“Todos están sorprendidos que todavía me encuentro en esta cama después de haber llegado a la sala de emergencias hace una semana”, dijo Joel Valdez, en una entrevista con el noticiero Fox News 26 de Houston.

Según un portavoz del Sistema de Salud de Harris, el Hospital Ben Taub se encuentra operando con una saturada capacidad de 98% en su unidad de cuidados intensivos y que 33% de los pacientes siendo atendidos son casos relacionados con el COVID-19.

EXCLUSIVE: A Houston man continues to wait for surgery at Ben Taub Hospital roughly a week after getting shot six times. https://t.co/As6qOfJ0XC

— FOX26Houston (@FOX26Houston) August 14, 2021