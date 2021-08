Mbappé fue abucheado por los aficionados del PSG

A solo unos minutos de comenzar el partido entre París Saint-Germain (PSG) y el Estrasburgo los fanáticos parisinos pitaron al delantero Kylian Mbappé cuando su nombre fue anunciado a través de los megáfonos.

El campo aún no tenía los 11 jugadores del PSG completos, y la afición esperaba la llegada de Messi. El presentador nombraba a los clásicos para su salida, y cuando mencionaron a Mbappé los hinchas más radicales empezaron a abuchearlo.

Kylian Mbappé’s name is announced over the tannoy at the Parc des Princes. Sounds like boos & whistles from the crowd 😬pic.twitter.com/V9YZlo1dQL

— Tom Scholes (@_TomScholes) August 14, 2021