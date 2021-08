Video: Se inunda el Capitolio de Texas durante las tormentas severas de este domingo en Austin

AUSTIN – Las tormentas que azotaron la capital de Texas este domingo después del mediodía causaron severas inundaciones en distintos sectores de Austin, incluyendo el centro donde se encuentra ubicado el Capitolio del Estado.

Las lluvias fueron tan severas que en cuestión de un par de horas algunas calles de la zona metro de Austin se inundaron.

El sector donde se ubica el Capitolio del Estado se inundó y agua alcanzo a meterse en varios pasillos del edificio, según el gobernador Greg Abbott.

The State Preservation Board is working with the Governor’s office as well as all applicable agencies to address flooding at the Capitol stemming from the current storm in Austin.

It’s all hands on deck.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 15, 2021