Carlos Vela explotó por mala racha de LAFC: “Estoy cansado de perder”

Los Ángeles FC está pasando por una racha muy negativa en la MLS: ha perdido los últimos tres partidos y suma seis jornadas sin conocer la victoria. Este fin de semana cayeron por la mínima (1-0) ante el Atlanta United y fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Carlos Vela, quien aseguró estar frustrado por la situación actual del club.

En la conferencia de prensa postpartido, el mexicano no se guardó nada: “Es muy difícil ser positivo cuando pierdes un juego, para mi fue un partido muy cerrado. Tuvimos oportunidades y opciones para buscar el gol. Honestamente no me gusta perder tanto y estoy cansando de perder; tenemos que cambiar esta situación y seguir trabajando”.

Su mensaje no fue crítico, sino realista. Señaló que si el equipo no está en los primeros lugares es “porque no está al 100%”. Más allá de ello no dio excusas al respecto. “Cuando no ganas estás frustrado, enojado, pero he pasado por esos momentos a lo largo de mi carrera“, explicó.

En las últimas tres derrotas de LAFC, Vela no ha marcado gol. Antes de dichos partidos tuvo una racha de cuatro jornadas agitando las redes.

El conjunto angelino está en el octavo lugar de la Conferencia Oeste. Suma 23 puntos. A pesar de la mala racha, volver a estar en los puestos de Playoffs podría ser una realidad tan pronto como en la próxima jornada.

En la próxima jornada enfrentarán a Vancouver Whitecaps, conjunto que marcha penúltimo en la conferencia. Es el partido perfecto para que Carlos Vela y su LAFC retomen el camino de la victoria.