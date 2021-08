Choque intencional donde muere madre de 4, refleja aumento de la violencia doméstica

El pasado 12 de agosto, Aimee García de 26 años murió en un choque causado de manera intencional cuando su esposo, quien era el conductor, se metió a la autopista 101 en sentido contrario y se impactó contra un tráiler en Encino, un barrio en el Valle de San Fernando en Los Ángeles.

Los cuatro hijos de Aimee, todos de menos de 9 años, sobrevivieron al impacto y resultaron con heridas leves. En tanto, el conductor identificado como César Iván Torres de 31 años, trató de huir del lugar de los hechos, pero fue arrestado por elementos de la Patrulla de Caminos de California quienes tuvieron que usar un arma eléctrica taser para detenerlo.

En la página de GoFundMe que se abrió para recaudar fondos para pagar por sus funerales, se revela que Aimee fue víctima de violencia doméstica por muchos años. “Ayer el agresor cumplió su objetivo y entró a la autopista en sentido contrario con la intención de matar a mi sobrina. Gracias a Dios los niños están bien, pero han quedado traumados”, dijo Angie Valenzuela, organizadora de la colecta en la página de GoFundMe.

Según dio a conocer Juan Zavala, hermano de Aimee, a la cadena de televisión ABC 7, horas antes de la tragedia, Torres le llamó para decirle, “Dios me habló y me dijo que tenía que darle a mi familia”. Zavala le respondió: “¡no! de qué estás hablando”.

Dijo que trató de contactar a la familia pero no tuvo éxito. Agregó que uno de sus sobrinas le comentó que antes de que ocurriera la colisión, sus padres estuvieron luchando por controlar el volante.

Aimee Garcia's family is mourning after she was killed in a wrong-way crash on the 101 Freeway in Encino that loved ones say was intentionally caused by the driver — Garcia's husband. https://t.co/efJPWe0X93 pic.twitter.com/Gt7XxdaYd5

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 14, 2021