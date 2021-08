Alguacil de Los Ángeles pide ayuda a la comunidad para localizar a presunta mujer secuestrada

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles pide ayuda a la comunidad para localizar a una mujer presuntamente secuestrada el pasado jueves.

En un video publicado en las redes sociales del Alguacil, se escucha a una mujer pidiendo ayuda a gritos.

Warning: Graphic Video

Detectives from the Santa Clarita Valley Sheriff’s Station are asking the public’s help to identify the vehicle and any information about the occupants of the vehicle in the video. pic.twitter.com/AAF96XYMIm

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) August 16, 2021