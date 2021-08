En el área de Houston ofrecen $100 dólares por vacunarse contra el COVID-19; se les paga al momento de la inyección

HOUSTON – La jueza del condado más grande de Texas anunció que se ofrecerá un incentivo en efectivo de $100 dólares para personas que se pongan la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Aunque en los días recientes las cifras de personas que se han vacunado han mejorado ligeramente la jueza Lina Hidalgo busca aumentar el porcentaje ante los efectos negativos que sigue causando en el Condado Harris la contagiosa variante delta,

Hidalgo informó que para recibir los $100 dólares en forma de una tarjeta “cash”, residentes tendrán que firmar un documento antes de vacunarse y permanecer en un área designada después de la inyección por un periodo entre 15 y 30 minutos.

Los pagos se harán al momento de la vacuna y el programa corre hasta el 31 de agosto.

Hidalgo comentó que la iniciativa se ha lanzado con la intención de minimizar la cantidad de hospitalizaciones.

Join hundreds of people getting their first shot at a Harris County Public Health vaccination site and receiving $100, no strings attached. More at https://t.co/54amA1jzXZ or 832-927-8787 pic.twitter.com/QN0BoiWpr9

— Office of Judge Lina Hidalgo (@HarrisCoJudge) August 17, 2021