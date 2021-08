Terremoto en Haití: sube a más de 1,900 la cifra de muertos

El número de muertos por el devastador terremoto de magnitud 7,2 en Haití ha aumentado a 1,941, dijo el martes la agencia de protección civil del país.

Más de 9,900 personas resultaron lesionadas en el terremoto que azotó el país el sábado por la mañana.

El terremoto ocurrido en Haití, que se sintió en Cuba y Jamaica y fue seguido por una serie de réplicas, se produjo a unas 5 millas de la ciudad de Petit-Trou-de-Nippes, a poco más de 90 millas al oeste de la capital, Puerto Príncipe. a una profundidad de aproximadamente 6 millas, dijo el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS).

La organización humanitaria UNICEF dijo el martes que se estima que 1.2 millones de haitianos se han visto afectados, incluidos 540,000 niños, y que más de 84,000 casas han sido dañadas o destruidas.

El balance oficial da cuenta de que 34 personas han sido rescatadas con vida entre los escombros en las últimas 48 horas

Over 500,000 children have been affected by the earthquake in Haiti.

UNICEF is on the ground, supporting families with medical supplies, safe water and shelter.https://t.co/SRMcydHnmQ

— UNICEF (@UNICEF) August 17, 2021