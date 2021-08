El misterioso portavoz del Talibán que por fin mostró su cara en público

Durante la primera conferencia de prensa de los talibanes desde que tomaron el control de Afganistán este martes, el portavoz Zabihullah Mujahid fue el que más habló.

Mujahid respondió a una gran cantidad de preguntas de los periodistas en la histórica conferencia de prensa, en la que afirmó que los derechos de las mujeres serían respetados “dentro del marco de la ley islámica”.

Para la mayoría de los periodistas que atendieron hubo también algo muy significativo: era la primera vez que veían el rostro de Mujahid. Durante años era solo la voz al otro lado del teléfono de alguien que operaba desde la sombra.

Yalda Hakim, de la BBC, dice que estaba “conmocionada” al ver el rostro de un hombre con el que había estado hablando durante más de una década, respondiendo a la primera pregunta de una periodista.

El portavoz adoptó un tono conciliador, con el que le respondió a otro reportero: “No queremos enemigos internos ni externos”.

Pero Hakim asegura que esta postura está muy alejada de algunos de los mensajes que solía recibir de él.

“Algunos de estos textos eran textos islamistas de línea dura. Algunos te hacían pensar: ‘Este tipo tiene sed de sangre estadounidense, está sediento de sangre de cualquiera en el gobierno afgano’. Y hoy se sienta allí y dice que no habrá represalias”, dice.

“Durante años ha enviado estas brutales declaraciones y ahora, de repente, ¿ama la paz? Es difícil de conciliar”.

De hecho, Mujahid estaba sentado en el asiento que hasta hace poco pertenecía a Dawa Khan Menapal, director del centro de información y medios de Afganistán, asesinado por militantes talibanes a principios de este mes.

Mujahid se atribuyó la responsabilidad en ese momento y dijo que Menapal “murió en un ataque especial”.

Muchos otros reporteros han tuiteadosobre su experiencia de ver a Mujahid, incluido el veterano periodista de la BBC, John Simpson, quien se refirió a él como “un hombre relativamente moderado y agradable”.

— John Simpson (@JohnSimpsonNews) August 17, 2021

“Conozco al portavoz de los talibanes en la conferencia de prensa de hoy en Kabul desde hace muchos años”.

“Zabihullah Mujahid es un hombre agradable y relativamente moderado. Pero busca calmar los temores del mundo y solo habla en nombre de una parte del movimiento talibán”, escribió Simpson en su tuit.

— Sharif Hassan (@MSharif1990) August 17, 2021

Por su parte Sharif Hassan, corresponsal en Kabul del diario estadounidense The New York Times, tuiteó: “La foto de Zabihullah Mujahid, el portavoz de los talibanes, que fue más receptivo y activo que todo el equipo de portavoces de Ghani durante más de una década. He hablado con él y le he enviado muchos mensajes de texto. Pero esta es la primera vez que veo su rostro”.

“Más de una persona”

Durante años se ha especulado sobre si el portavoz sin rostro en realidad podría ser más de una persona.

Lyse Doucet, corresponsal internacional en jefe de la BBC, dijo que estas discusiones tenían lugar mucho antes de la llegada de las redes sociales, cuando los reporteros tenían que llamarlo a un teléfono fijo.

Algunos han sugerido que el hombre sentado frente a las cámaras el martes se ve demasiado joven para ser la misma persona que respondía a sus preguntas durante todos esos años.

“Se ha especulado durante años que era un nombre inventado, que había muchos “Zabihullahs” que se turnaban para responder.

Ahora, por supuesto, todos estamos aceptando que este es el Zabihullah Mujahid. ¿Quizás no lo es?”, dice Doucet.

Hakim afirma que el misterio es parte del libro de jugadas de los talibanes.

“Eso es lo que son los talibanes, son organizados e ideológicos, nada se hace por accidente. Para crear misterio en torno a una sola persona, de repente aparece en la pantalla. No se puede escribir mejor el guion”, dice. Getty Images Los representantes del Talibán mantuvieron un tono diplomático y conciliador frente a los periodistas.

Independientemente de si Mujahid es una persona o no, Hakim dice que desconfía de sus palabras del martes a pesar de sus esfuerzos por parecer mesurado.

“En realidad la advertencia fue la sharia (la interpretación radical del Talibán la ley islámica que limita los derechos de las mujeres). Me provocó escalofríos”, dice.

“Todavía no han explicado cómo va a ser”.

“Eso es lo que pasa con los talibanes: son engañosos, encantadores, saben cómo usar el lenguaje correcto, pero nunca estás seguro de si debes creerles o no”, agrega.

“Hay mucho misterio… pero ¿sabemos realmente quiénes son?”

