El jefe del Pentágono reconoce que no puede ayudar a los estadounidenses en Afganistán a huir al aeropuerto de Kabul

El Pentágono reconoció el miércoles que actualmente no tiene la capacidad para escoltar de manera segura a los estadounidenses en Kabul hasta el aeropuerto para su evacuación mientras los talibanes consolidan el control en la capital de Afganistán.

“No tengo la capacidad de salir y extender las operaciones actualmente en Kabul”, dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, cuando se le preguntó sobre quienes no pueden llegar a las puertas del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, porque están detrás de los puestos de control talibanes.

La admisión del secretario de Defensa respecto al uso del ejército de EE.UU. dentro de Kabul para rescatar a estadounidenses que no hayan podido llegar antes al aeropuerto, se produce después de que la Embajada de Estados Unidos en Kabul emitiera una advertencia a los ciudadanos estadounidenses allí declarando que “no puede garantizar un pasaje seguro” al aeropuerto, según CNBC.

Estados Unidos confía en un acuerdo con los talibanes para garantizar el paso seguro de los estadounidenses.

La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, dijo el miércoles temprano que “parece que el compromiso de los talibanes con el paso seguro de los estadounidenses ha sido sólido”, aunque señaló que no conoce “todos los casos”.

Austin prometió que Estados Unidos “va a evacuar a todas las personas que podamos evacuar físicamente y posiblemente, y llevaremos a cabo este proceso durante el mayor tiempo posible”. El jefe del Pentágono dijo que Estados Unidos se está coordinando con los talibanes para crear pasillos para que la gente llegue al aeródromo.

El general del ejército estadounidense Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas que el aeropuerto está actualmente seguro con casi 5,000 soldados estadounidenses en tierra y que los talibanes “no están interfiriendo con nuestras operaciones”. Sin embargo, la situación “sigue siendo volátil y puede cambiar rápidamente”, dijo Milley.

“Somos el ejército de los Estados Unidos y evacuaremos con éxito a todos los ciudadanos estadounidenses que quieran salir de Afganistán. Son nuestra prioridad número uno ”, dijo Milley junto a Austin.

El general dijo sobre la extracción con tropas de las personas que pueden haber quedado detrás de las líneas de los talibanes, que el ejército tiene la “capacidad de hacer otras cosas si es necesario”, pero aclaró que ejecutar esa opción es una “decisión política”.

“Además, tenemos la intención de evacuar a quienes nos han estado apoyando durante años, y no los vamos a dejar atrás. Y sacaremos tantos como sea posible ”, agregó Milley.

