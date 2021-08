Estudiantes de Florida: entre la ola de la pandemia y la pelea política por mascarillas

MIAMI – El regreso a la escuela en Florida es una pesadilla para estudiantes y padres de familia que están sometidos no sólo a la “peor ola” de COVID-19 y a nuevos récords de hospitalizaciones, sino a las peleas con visos políticos entre el gobernador Ron DeSantis y los distritos escolares locales que sí quieren las mascarillas.

Los estudiantes de las escuelas públicas de Broward, un condado mayoritariamente demócrata, volvieron este miércoles a clase con mascarillas obligatorias, una medida que el gobierno del republicano DeSantis prohíbe tomar a pesar de que este estado es el centro de la nueva ola de la covid-19 que sacude el país.

Las autoridades del distrito escolar de Broward, al igual que las del condado de Alachua, decidieron desafiar la norma promovida por DeSantis según la cual en Florida solo los padres pueden decidir si sus hijos llevan o no mascarillas a la escuela.

Broward y Alachua optaron por aplicar las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para proteger a los alumnos de la rápida propagación de la variante Delta y hacer obligatorio el uso de tapabocas en las escuelas.

Los directivos de ambos distritos escolares serán sancionados, según lo decidió la Junta de Educación de Florida, posiblemente con la destitución o la retención de fondos y salarios.

Aquellos condados obedientes de las leyes estatales, como Hillsborough y Brevard, tuvieron que someter a cuarentena a más de 10,000 estudiantes y unos 338 maestros, el primero, y a más de 3,000 alumnos, en el segundo, debido a la exposición al coronavirusvirus.

Sin embargo, en las últimas horas se sumaron a la rebelión en contra la prohibisión de DeSantis los distritos escolares de Hillsborough y Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande del país, en donde las clases se reanudarán la semana próxima.

#BREAKING @HillsboroughSch Board votes 5-2 to reinstate a 30 day mask mandate with opt out option only for medical exceptions. Requirement applies to students, teachers and staff. https://t.co/ZxIlXxKg5E pic.twitter.com/A5X6G4bovz

Ya son entonces cuatro los distritos que rechazan la medida de DeSantis, que ha sido calificada de “irracional” y ha sido ya objeto de demandas en los tribunales por parte de padres con hijos en edad escolar.

El superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, había anticipado que haría “lo correcto” y se atendría a las consecuencias “como insignia de honor”.

Ante la explosión de casos, la Archidiócesis de Miami indicó hoy que será obligatorio el uso de tapabocas para “todos los estudiantes, empleados y voluntarios en las escuelas primarias (católicas), independientemente del estado de vacunación” debido a que los menores de 12 años aún no son considerados aptos para las vacunas.

Entre tanto, las mascarillas serán opcionales “pero recomendadas” para todas las personas completamente vacunadas en las secundarias católicas de Miami.

La confusión reina en un estado con 67 condados, los del sureste los más poblados, donde las reglas cambian, las demandas pululan y la pandemia crece.

“Ningún niño ha muerto por la onerosa obligación de usar una mascarilla en el interior de una escuela”, le recuerdan a DeSantis un grupo de padres que presentaron una demanda judicial contra su gobierno y que este jueves tendrá una audiencia.

Al caos se suma la divulgación de las estadísticas de la pandemia, sin ninguna entidad que haga un consolidado, con cifras discordantes y acusaciones a los CDC de inflar las cifras.

La única demócrata en el gobierno de DeSantis, Nikki Fried, que está reportando esas cifras federales ante la ausencia de información diaria del Departamento de Salud de Florida (FDOH), informó este miércoles de 17,096 personas hospitalizadas con covid-19, “un récord de todos los tiempos”.

Fried, comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida y precandidata a la gobernación del estado, agregó que el 92.5 % de las camas para el cuidado intensivo están ocupadas, el 55 % con pacientes de la covid-19.

De igual forma informó este miércoles de 23,335 casos nuevos de COVID-19, según datos de los CDC.

“Esto es mucho peor que la última ola. Vacúnese lo antes posible, no mañana, hoy”, escribió en su cuenta de Twitter.

17,096 people are hospitalized due to COVID-19 right now in Florida — an all-time record.

92.5% of our ICU beds are full, 55% with COVID-19 patients — an all-time record.

This is far worse than the last wave. Please get vaccinated ASAP, not tomorrow, today.

source: @HHSGov

— Nikki Fried (@NikkiFried) August 18, 2021