FBI investigará presunta extorsión en el caso de Deshaun Watson

El FBI se sumó a las investigaciones de las 23 denuncias por agresión sexual y conducta inapropiada que pesan contra el quaterback de los Houston Texans, Deshaun Watson.

Según el abogado del jugador de fútbol americano, Rusty Hardin, el FBI ha entrevistado a Watson por una extorsión por parte de una de las presuntas víctimas.

“Vinieron a nosotros y nos dijeron que investigaban si uno de los clientes de Tony Buzbee habían cometido extorsión al demandar dinero a Deshaun y las posibles consecuencias si no pagaba”, afirmó Hardin.

Durante una conferencia de prensa, la defensa del futbolista dijo que la policía se comunicó directamente con ellos y accedieron sin problemas a la entrevista.

Hardin also said the FBI is investigating whether one of the women suing Watson attempted to extort him. In an interview with The Athletic, attorney Tony Buzbee denied this claim.

“No pienso que estén investigando a Deshaun. Lo que están investigando son los alegatos que Buzbee hizo en sus demandas“, aseguró.

Watson no ha acudido a los entrenamientos con el equipo luego que surgió el escándalo, que le ha afectado considerablemente su carrera deportiva.

