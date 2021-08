Hackers roban datos de más de 40 millones de clientes de T-Mobile

La compañía T-Mobile informó el miércoles en un comunicado que unos piratas informáticos robaron información personal vinculada a 40 millones de clientes anteriores y potenciales que solicitaron crédito a la compañía de telecomunicaciones, y los datos incluyeron registros del Seguro Social y de la licencia de conducir en algunos casos.

El ciberataque también comprometió los datos personales de 7.8 millones de clientes actuales de postpago de T-Mobile. No se comprometieron números de teléfono, números de cuenta, PIN, contraseñas o información financiera de los casi 50 millones de registros y cuentas, según T-Mobile. Pero alrededor de 850,000 cuentas prepagas activas de T-Mobile tenían sus números de teléfono y PIN de cuenta expuestos.

La compañía dijo que ha restablecido todos los PIN de esas cuentas y notificará a esos clientes de inmediato.

We’ve been urgently investigating the cyberattack against @TMobile. Your privacy and data security are very important and I’m following up with the latest information. We’re taking actions to help protect our customers and will be directly reaching out with more information.

— Mike Sievert (@MikeSievert) August 18, 2021