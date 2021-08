Johan Vásquez escuchará a Lozano, Salcedo y Moreno: “No me voy a achicar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Su sueño europeo empezará este temporada en Italia con 22 años de edad y Johan Vásquez no piensa achicarse frente a la responsabilidad de jugar en la Serie A, por eso hablará con los mexicanos que tienen experiencia en el Calcio.

Mientras se alista para realizar su debut oficial con el Genoa, el nacido en Navojoa quiere recolectar los mejores consejos de sus paisanos que han jugado en la Serie A de Italia.

“El hecho de que un central joven, de 22 años, llegue a la liga italiana es por algo, no creo que sea por suerte. Me siento preparado, en todos los sentidos listo y estos retos me gustan. La verdad no soy una persona que se vaya a achicar”, declaró a TUDN, mientras afirmaba que estos retos le gustan.

El futbolista de Pumas, que ve a préstamo al Genoa, viene de ser medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Disputó cinco partidos, marcó un gol, recibió dos tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Con esa experiencia extra viajó al Viejo Continente.

“Me tengo que poner la vara alta para dar mi plus y tener mucha humildad para escuchar a todos los que han ido a Italia. Si puedo ir a estas fechas FIFA, hablar con los que han jugado en Italia. (Hirving) Lozano, (Carlos) Salcedo y (Héctor) Moreno; tener la humildad de escucharlos, de que me orienten”, agregó el zaguero.

Gracias Pumas, me diste la oportunidad que espere toda mi vida, creíste y aún sigues creyendo en mí. Por circunstancias de la vida me fui de este club a los 15 años, pero el destino quería que estuviéramos juntos y a los 21 llegue a ponerme una vez más esta playera, más fuerte❤️ pic.twitter.com/7SLp5fTbNi — Johan Vasquez (@Johanvasquez23) August 13, 2021

Con la mente puesta en el Tri

Vásquez recibió la llamada de Gerardo ‘Tata’ Martino para felicitarlo por su actuación en Tokio 2020, gesto que valora y lo motiva a trabajar con más empeño en vestirse con la camiseta de la selección absoluta.

Ahora solo se concentra en ganarse en lugar en el club italiano para tener regularidad y poder quedarse mucho tiempo en el fútbol élite. Si logra eso, sabe que la puerta del Tri se le abrirá.

“Ya está a un año y medio la Copa del Mundo. Este salto para mí es fundamental, ya no voy a ser como el típico chico de Pumas, creo que ya me van a ver diferente. La jerarquía que a veces yo quería, poco a poco me la voy a ir ganando, y la confianza que yo sé que lo voy a tener de la selección, de toda la Federación, la voy a tener. Ahora está en mí hacer bien las cosas en la cancha, pues la oportunidad sé que la voy a tener”, enfatizó.

Ya pasó su etapa con la selección olímpica y confiesa que “hoy estoy al 100 por ciento enfocado en la mayor”, finalizó.

