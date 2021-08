Mujer que pedía ayuda a gritos aseguró a la policía que se trató de una pelea con el novio

La mujer que fue grabada en un video pidiendo ayuda a gritos en Newhall, aseguró encontrarse bien y que el incidente registrado se trató de un conflicto con su novio.

La mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer, se comunicó con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles para dar aviso que se encontraba bien y que no se trató de un secuestro.

The vehicle and the occupants involved in the Santa Clarita Valley incident have been located and identified. The woman is safe, however the incident is still under investigation. THANK YOU to the public and the media for sharing this video and helping #LASD! pic.twitter.com/ROP7c3N5p0

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) August 18, 2021