TSA extiende el uso de mascarillas en vuelos comerciales, autobuses y trenes hasta enero

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) extendió el martes un requisito federal de que los viajeros usen mascarillas en vuelos comerciales, autobuses y trenes hasta el 18 de enero.

La medida es la última señal de las preocupaciones persistentes dentro del gobierno federal sobre la propagación de Covid-19, según CNN.

Aerolíneas como Southwest y Spirit han advertido sobre una caída en las reservas y más cancelaciones de vuelos, tendencias que atribuyeron a la variante delta de rápida propagación del coronavirus.

“El propósito de la directiva de mascarillas de la TSA es minimizar la propagación de COVID-19 en el transporte público”, dijo la agencia en un comunicado.

REMINDER: Face masks are still required when traveling through airports, including TSA security checkpoints. Our officers at the travel document checker station may request that travelers temporarily lower their face mask to verify their identity. pic.twitter.com/EVYh0sYvcs

— TSA (@TSA) August 12, 2021