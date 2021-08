Venden en $160 millones mansión de California que ‘podría ser devorada por el mar’

La ciudad costera de Carpinteria, en California, está dando mucho de qué hablar por darse a conocer que albergaría la segunda mansión más costosa en la historia del estado, o por lo menos eso es lo que cree su actual dueño, Bruce Kovner, quien la anunció a la venta por $160 millones de dólares.

El inmueble, también conocido como ‘The Sanctuary at Loon Point’, se encuentra a las orillas de un acantilado, por lo que las vistas desde ahí son simplemente espectaculares, aunque también representan un posible peligro, pues diversos usuarios de las redes sociales aseguran que la erosión de la playa se terminará devorando la imponente residencia en algunos años.

“En 20 años esa propiedad no estará ahí porque el océano se la llevará”, “Esa propiedad es hermosa, pero está al borde del acantilado, lo cual no es una buena compra porque parece que ha habido mucha erosión del océano, que es algo que no puedes detener”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido la riesgosa ubicación del inmueble.

California’s most expensive residential property isn’t found LA or the Bay Area, but the beach city of Carpinteria. The 22-acre property known as the Sanctuary at Loon Point just surfaced for sale at $160 million represented by @theagencyre https://t.co/LAxGPrMjlx #luxuryre pic.twitter.com/4JvkWTv29K

— SM SOLD MARKETING (@smsold) August 18, 2021