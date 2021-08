Andy Ruiz se operó la rodilla: su futuro cercano es incierto

Andy Ruiz tomó una decisión importante acerca de su futuro cercano: se operó la rodilla derecha, aún cuando podría no volver a pelear hasta 2022. El ex-campeón mexicano de los pesos pesados se sometió con éxito a la intervención el pasado martes, en Guadalajara.

La intención fue corregir problemas con los que “The Destroyer” ha lidiado durante los últimos tres años. Problemas que le habían causado varias molestias sobre el cuadrilátero, según confesó su padre, Andy Ruiz Sr.: “Le operaron la rodilla derecha, ya tenía como tres años que estaba batallando con esa rodilla, que no podía correr mucho, que no podía hacer ciertos movimientos, se ponía gel y eso para mitigar el dolor, pero recientemente ya no era suficiente“.

Andy Ruiz Jr has undergone surgery on his right knee to deal with long-standing issues that he's been struggling with for the last three years, his father Andy Ruiz Sr has revealed. He said they are hopeful he will be able to return to the ring in December. [@ESPNKnockOut]

— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 18, 2021