Oficial: Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Caleb Plant en noviembre en búsqueda del súpercampeonato

Finalmente tendremos a un súpercampeón de los pesos medianos: Saúl “Canelo” Álvarez se medirá ante Caleb Plant en noviembre, con los cuatro títulos de las 168 libras en juego.

La pelea más esperada del segundo semestre del año será una realidad. El periodista Mike Coppinger, de ESPN, dio la primicia. Fuentes ligadas al mencionado medio informaron que el evento será presentado por PBC junto a Canelo Promotions.

Luego de semanas negociando, los dos peleadores habrían llegado a un acuerdo para unificar todos los cinturones. Recordemos que el tapatío ostenta tres títulos de las 168 libras, mientras que Plant tiene el otro cinturón.

Canelo (56-1-2) dirigió sus miradas hacia Plant apenas venció a Billy Joe Saunders. Su objetivo está claro: ser el campeón unificado. Por su parte, el estadounidense pondrá en juego su invicto (21-0) ante el mejor rival que podía enfrentar.

La mesa está servida para una nueva pelea del año. Para la pelea que verá nacer a un súpercampeón.

Sources: Canelo Alvarez and Caleb Plant have agreed to a deal for a November pay-per-view fight presented by PBC. All four 168-pound belts on the line. Full story coming to ESPN pic.twitter.com/47Q1FEApvi

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 19, 2021