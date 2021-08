Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Scarlet Ortiz relató la pesadilla que vivió luego de dar positivo al COVID-19… A través de un vivo, que hizo en su cuenta de Instagram, la actriz venezolana detalló los 22 días más difíciles de su vida.

“Tengo 22 días de haber pasado por un rato muy amargo… Los días más duros de mi vida los acabo de vivir, pero estoy bien, estoy negativa, por 5 días más de tratamiento, pero lo logré”, comenzó relatando la bella actriz, a quien se la veía emocionada y con algunos problemas respiratorios aún.

La actriz de ‘100 Días para Enamorarnos’ contó que todo comenzó como un simple resfrío, decidieron ella y su esposo, el también actor, Yule Bürkle, hacerse una prueba y ambos dieron positivo.

Explicó que cuando comenzó a sentirse mal, junto con su esposo y su hermana decidieron ir al hospital… En el primero el doctor le dijo que se quedara en su casa, pero su familia la vio tan mal que decidieron llevarla a otro donde, de inmediato, la dejaron hospitalizada.

“Tenía neumonía en los dos pulmones, llegó un momento en el que no podía respirar. Gracias a Dios no me entubaron, fue todo a través de máscara de oxígeno potente. No me la podía quitar”, siguió relatando en el en vivo con sus seguidores de Instagram.

“Fueron días horribles, yo solamente les pido que se cuiden, esto no es fácil, no fue fácil vivirlo, pero qué maravilloso es estar vivo… Fueron días muy fuertes para mí, para mí familia, pero la libramos gracias a que estamos concentrados en tener comunicación con nuestro cuerpo, a los doctores”, explicó.

Scarlet, quien vive en Miami hace más de 20 años junto a su esposo y su hija Bárbara, contó que en el caso de Yule solo un día se sintió muy mal, pero que el resto fue casi asintomático.

Para terminar, y aún intentando procesar todo lo que vivió mientras sigue unos días más en tratamiento y reposo en su casa, Scarlet dio el siguiente consejo a quienes todavía no han tenido que enfrentarse al virus, para que no les toque.

“Hay cuidarse, tomarse sus vitaminas, tomar sol, a tomar consciencia de que estamos vivos, a vibrar en positivo y en el momento en que se sientan mal, por favor, busquen ayuda, yo siento que en parte, gracias a Dios, pude estar a tiempo”.

Y no solo eso, también instó a sus seguidores a que no dejen de usar las máscaras y a practicar la distancia social. Mientras, ella seguirá haciendo reposo, pero ya rodeada del cariño de su familia.

