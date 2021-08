Tesla Full Self-Driving: senadores de Estados Unidos piden que se investigue el nuevo sistema de conducción autónoma

Full Self-Driving (FSD), el nuevo sistema de conducción autónoma de Tesla está en tela de juicio luego que dos senadores de Estados Unidos exigieran a la Comisión Federal de Comercio que abriera una investigación formal contra la compañía, según informa Roadshow. Esta investigación estaría amparada bajo la existencia de supuesta publicidad engañosa que, según sus promotores, ha existido en torno a la versión beta de este sistema de conducción autónoma, lanzada hace algunas semanas.

La acusación también implica el sistema anterior al FSD, el famoso Tesla Autopilot, un sistema que desde hace unos días está siendo investigado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) por estar involucrado en varios accidentes en el pasado y en el presente, accidentes que han dejado un número de lesionados y que también han reportado pérdidas humanas.

La NHTSA ha emprendido esta investigación luego de recoger información sobre 11 incidentes con autos Tesla que ocurrieron entre 2014 y 2021, algunos de ellos relacionados con vehículos de rescate. Al parecer, todo indica que los autos de la marca se han visto afectados por las escenas de accidentes de tránsito en las carreteras cuando estaban en modo “piloto automático”: “Se confirmó que todos los vehículos involucrados estaban usando el piloto automático o el control de crucero consciente del tráfico durante la aproximación a los choques”.

Richard Blumenthal y Ed Markey, senadores demócratas de Connecticut y Massachussetts respectivamente, están al frente de este requerimiento, el cual está asentado en una carta conjunta y se hizo público a través de Twitter, de acuerdo con Roadshow: “Tesla ha exagerado repetidamente las capacidades de sus sistemas de piloto automático y conducción autónoma total”, dijo Markey. Añadió que “estas afirmaciones ponen en peligro la seguridad de todos en la carretera”.

Tesla has repeatedly overstated the capabilities of its Autopilot & Full Self Driving systems. These claims can endanger the safety of everyone on the road. @SenBlumenthal and I are calling on the FTC to investigate Tesla’s potentially deceptive marketing.https://t.co/77BtaIqvtM

— Ed Markey (@SenMarkey) August 18, 2021