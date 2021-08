COVID-19: Estados Unidos extiende restricciones en las fronteras con México y Canadá un mes más

El gobierno de Estados Unidos extenderá el cierre de las fronteras con México y Canadá para viajes no esenciales hasta el 21 de septiembre como medida para contener la propagación de la variante delta de la COVID-19.

El anuncio lo dio a conocer este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de su cuenta de Twitter.

In coordination with public health and medical experts, DHS continues working closely with its partners across the United States and internationally to determine how to safely and sustainably resume normal travel.

— Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021