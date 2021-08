“El mejor equipo de todos los tiempos”: Freddie Roach revela la idea de retirarse junto a Manny Pacquiao

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Pasaremos a la historia como el mejor equipo de todos los tiempos“. Esa es la manera en la que el legendario Freddie Roach resume el legado que él y su peleador Manny Pacquiao dejarán en el boxeo.

Veintiún años después de haber empezado a trabajar junto a Pacquiao, con incontables logros y récords en el ring, 36 visitas suyas a Filipinas y también algunos grandes sustos, el entrenador de 61 años de edad aún se asombra ante la carrera del “Pacman”.

“Le digo a la gente que yo estaba esperando al siguiente Muhammad Ali entrar por la puerta y de pronto fue Manny Pacquiao quien entró. Y tomó al mundo por asalto”, dice Roach, quien este sábado volverá a estar en la esquina de Pacquiao para su pelea de campeonato mundial welter contra el cubano Yordenis Ugás, quien es siete años más joven que el filipino, ya con 42 de edad.

Este viernes se realizó el pesaje con ambos púgiles cumpliendo el requisito: Pacquiao (67-6-2) dio 146 libras y Ugás (26-4) 147, así que todo está listo para el combate en la arena T-Mobile de Las Vegas que será transmitido en pago por evento.

A continuación la charla de La Opinión con Freddie Roach, uno de los personajes más interesantes de todo el boxeo.

¿Cuánto tiempo más seguirán haciendo esto? ¿No le preocupa que Manny siga peleando?

Sabes, hice un acuerdo con él hace mucho tiempo y le dije: ‘Cuando ya no entrenes fuerte, te diré que es tiempo de acabar y los dos nos vamos a retirar’. Pero no es el caso. Él trabaja fuerte todos los días, me envía grabaciones de sus entrenamientos desde Filipinas, le digo lo que tiene que hacer aquí y allá.

¿Es cierto que los sparrings de Manny pueden recibir $1,000 dólares en caso de que lo derriben en el entrenamiento y que él no lo sabía?

Así ha sido desde el primer día. Traigo $1,000 dólares en mi bolsillo, en caso de que se suceda (risas). Hubo uno que estuvo cerca de hacerlo: le dio un buen golpe a Manny, lo lastimó y se le fue encima para tratar de terminarlo, pero de repente Manny reaccionó y lo derribó (risas). Ha estado cerca de suceder, pero nunca ha sido el caso. Él tiene buenos genes. Es simplemente un hombre muy longevo. Tiene 42 años y está un poquito viejo, pero su ética de trabajo es increíble.

¿Hay algo de lo que ustedes dos como equipo se hayan arrepentido?

No creo que tengamos ningún arrepentimiento… no me ha corrido. He sido despedido por otros muchas veces. Manny y yo nos entendemos muy bien. Normalmente cuando alguna cosa mala pasa, el entrenador es al que se le culpa y se va. Manny Pacquiao ha estado de mi lado todo el tiempo. Siempre ha sido muy bueno conmigo… Él gasta dinero en la gente pobre de su país. Algunas veces me pregunto si le sobra algo, pero él construye casas, hace cosas buenas por su gente y es bueno conmigo, me paga bien. Le digo a la gente que yo estaba esperando a que el siguiente Muhammad Ali entrara por la puerta y de pronto fue Manny Pacquiao quien entró. Y tomó al mundo por asalto.

¿Cuál es el secreto mejor guardado de Manny?

No creo que tenga ningún secreto. Quiere ser presidente de su país, espero que lo logre. Él creció siendo muy pobre: se fue de su casa y su padre se comió a su perro. En su primera pelea profesional ganó $4 dólares. Le tocó estar en la pobreza y no quiere que su gente pase por lo mismo. Ayuda a mucha gente, es muy generoso, es bueno, y todavía sabe lo que mejor hace: boxear. Y no hemos acabado. Te lo prometo.

¿Cuál es su pelea favorita de la carrera de Manny?

Cuando venció a Marco Antonio Barrera en Texas (2003). Lo noqueó en 11 rounds. Traté de apostar por él, pero los momios eran muy altos (risas). Es mi pelea favorita. Es chistoso porque el otro día estábamos entrenando y él estaba haciéndolo muy bien, se veía como aquella vez en Texas. Le dije: ‘Ten eso en mente’. Y lo está haciendo.

¿Puede describirnos el susto que se llevó cuando Manny fue noqueado por Juan Manuel Márquez en su cuarta batalla (2012)?

Cuando Manny estaba en el suelo me puse un poco nervioso, estuvo ahí mucho tiempo y me preocupé mucho. Pensé: ‘¿Se va a levantar?’. Cuando lo hizo empecé a hablar con él y a hacerle preguntas y me contestó correctamente. La ambulancia está esperando y él me dijo: ‘Tengo que ir primero al baño’. Le pregunté por qué y dijo que tenía sangre en todo el rostro, y le pregunté cómo sabía si no había espejos. Me dijo: ‘ Puedo sentirlo’. Él sabía exactamente lo que estaba pasando, todo; se lavó su cara y poco tiempo después hicimos otra pelea.

¿Cuánto tiempo más quiere seguir usted como entrenador de boxeo?

Tengo un buen gimnasio, Manny a veces me pide que me retire con él. Yo le digo que tal vez lo haga cuando él se retire, eso puede pasar. Pero tengo a muchos jóvenes que están creciendo en el boxeo, aunque no estoy buscando al siguiente Manny Pacquiao porque eso es imposible, eso es una sola vez en la vida. Me divierto mucho en el gimnasio, entreno como 12 horas al día.

¿Cuál será el legado de Freddie Roach y el legado de Manny Pacquiao para el boxeo?

Creo que pasaremos a la historia como el mejor equipo de todos los tiempos. Nadie ha durado 21 años juntos. Somos muy cercanos, él vive muy lejos en Filipinas, he estado ahí 36 veces, conozco el lugar muy bien, es muy pobre, hay muchas cosas tristes. Manny dice que no tienen suficientes vacunas para el virus, así que le pidió al presidente de Estados Unidos si tenía dos millones de dosis para enviar a Filipinas y le dijo que sí. Ese fue un gran momento. Le dije: ‘Manny, eso es grandioso, cómo conseguiste el número del presidente’. Pero aún no sé cómo lo hizo.

Sé que usted ha sido crítico de Canelo Álvarez algunas veces, pero ¿qué opina del trabajo que está haciendo como máxima estrella del boxeo hoy en día?

Es excelente para el boxeo, es un gran peleador. Tipos como él y como Manny trabajan fuerte. Cada vez que Manny enfrenta a un mexicano le quieren decir el “asesino de mexicanos” o algo así, pero él no quiere saber nada de eso; respeta mucho a México y a los peleadores mexicanos. Han sido parte importante de su carrera.

¿Cuál ha sido el peleador mexicano favorito de Freddie Roach?

Mi peleador mexicano favorito de todos los tiempos es Rubén Olivares. Me encantaba la manera en que los terminaba, pudo haber sido el mejor noqueador del mundo porque si te lastimaba, la pelea ahí acababa. Recuerdo viéndolo en el canal 27 en Boston, Massachusetts.