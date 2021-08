Golpe fuerte al narcotráfico; incautan cargamento de drogas valorado en $20 millones en Laredo

TEXAS – Agentes de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza incautaron en una zona de Laredo un cargamento de narcóticos valorado en más de 20 millones de dólares, según informaron las autoridades federales.

“Oficiales de Laredo Port han reforzado sus estrategias para detectar cargamentos de alto riesgo. Operaciones bien ejecutadas pueden ayudar a interrumpir el flujo de narcóticos a nuestro país”, dijo Alberto Flores, director de Laredo Port Entry.

Los oficiales incautaron el cargamento el 18 de agosto en las instalaciones del Puente World Trade, luego de que detectaron un tractor que supuestamente cargaba bobina de acero procedente de México. El tractor Kenworth modelo 2011 jalaba un remolque por el puente y oficiales decidieron dirigirlo a la zona de inspección.

“Officers at the Laredo Port of Entry have strengthened their enforcement strategy by targeting these high-risk commodities. Large-scale seizures such as this one help to disrupt the flow of deadly narcotics into our country,” said Port Director Alberto Flores, Laredo POE https://t.co/oWAW0ACEg9

— Director, Field Operations, Randy Howe (@DFOLaredo) August 19, 2021