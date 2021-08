Le dispararon 50 veces: Bailarina exótica asesinada después de salir de trabajar de club de strippers en Houston

HOUSTON – Las autoridades investigan el asesinato de una madre, de 31 años, quien fue baleada mientras que estaba en el interior de su cochera en el oeste de Houston.

La balacera fue extrema, la Policía dijo que alguien disparó más de 50 veces en la dirección de la víctima y que tendrán que esperar a los resultados de la autopsia para determinar cuantas veces fue impactada la madre soltera.

Según el Departamento del Sheriff del Condado Harris, la víctima, quien fue identificada como Vallesha Duncan, había llegado a su casa a eso de las 6 a.m. luego de haber estado trabajando en un club de “strippers” localizado en el área de Galleria.

El tiroteo ocurrió en una residencia ubicada en la calle Appletree Hill Lane entre Barker Cypress y Greenhouse, según la Policía.

Update to Homicide on Appletree Hill Ln: A female, described as a black female 31 yrs, pulled into the garage, exited her vehicle when an unknown suspect fired approximately 50 shots at her. The female was pronounced deceased on scene. Suspect fled in dark-colored sedan. If you https://t.co/awExbb78LN

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) August 17, 2021