William Valdés renuncia a concurso de canto y culpan a Lura G

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El segmento “Quiero cantar” del programa Venga la Alegría, en el que participaba William Valdés, se ha convertido en una verdadera batalla campal, tanto en los concursantes como en los seguidores del programa, quienes convirtieron en Trending Topic el nombre de Laura G por lo mal que canta.

El día de hoy la presentadora de televisión interpretó “Ni tu ni nadie”, donde recibió buenas críticas por parte del jurado que está conformado por Rocío Banquells, Patricio Borghetti, Horacio Villalobos y Mario Lafontaine González.

Las críticas de los jueces de inmediato provocaron que los usuarios de las redes sociales reaccionaran de manera irónica en contra de Laura G quien de inmediato logró convertirse en TT en Twitter.

“Todo México en estos momentos con VLA al ver el favoritismo con tal de proteger a Laura G y Anette”. “¿Cuándo será el bendito día en el que Laura G ya no esté en Venga la Alegría ni en el reality show?”. “No hay nada más fácil en Venga la Alegría que eliminar a Laura G o Anette y te estabas ahogando. Quiero pedir una cámara. Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no vean Venga la Alegría y ya no voten, puro fraude”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el programa matutino después de la participación de Laura G.

Todo México en estos momentos con VLA al ver el favoritismo con tal de proteger a Laura G y Anette #QuieroCantarYa pic.twitter.com/Rh4otmkRg2 — Black (@Faraondefuego93) August 20, 2021

Los usuarios de las redes sociales y seguidores del programa apenas estaban digiriendo que Laura G había sido, nuevamente, apapachada por los jueces cuando otro hecho en vivo se suscitó y dejó a más de uno sorprendido.

Laura G, así como William Valdés, Anette Cuburu, Las Sobrevivientes, Curvy Zelma y Miguel Ángel se jugaron su estancia en el concurso, pero el presentador de origen cubano decidió abandonar el concurso, dejando así a sus compañeros nominados con la oportunidad de seguir participando en el concurso de canto.

“Aquí debe de estar el eliminado”, dijo mientras rompía el sobre con el nombre de la persona que tenía que abandonar el concurso”.

“Lo rompí porque quiero salir de la competencia. No se me hace justo, lo he pensado mucho por semanas, mis compañeros lo han dado todo desde el día uno, a parte voy a estar apoyándolos con los votos”, dijo mientras sus compañeros coreaban “No lo dejes, no lo dejes”.

La decisión de William Valdés provocó el enojo de sus seguidores quienes de inmediato aseguraron que su salida se trató de una ‘cortina de humo’ para seguir salvando a Laura G.