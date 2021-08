Cinco policías del sur de Florida mueren en una semana por coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El coronavirus sigue acechando especialmente a Florida, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos con récords de contagios y hospitalizaciones. La situación no parece mejorar, especialmente porque el gobernado Ron DeSantis no ha implementado ninguna medida para frenar el brote.

Los primeros afectados por esta situación son los sanitarios y equipos de emergencia que están al frente de esta batalla y las consecuencias de este letal virus se está viendo ahora, cuando se ha sabido que en la última semana cinco policías del sur del estado han muerto por complicaciones con el Covid-19.

El sargento de policía de Coral Springs, Patrick “Pat” Madison, un veterano que llevaba 15 años en el departamento, “sucumbió a las complicaciones del Covid-19 el viernes 20 de agosto” dejando a un hijo y a su prometida, según confirmó el jefe Clyde Parry en un comunicado.

It is with great sadness that we announce the passing of Sgt. Patrick “Pat” Madison, a decorated member of our police department. Please keep Pat’s family, friends, & fellow officers in your thoughts and prayers. Learn about Sgt. Madison’s at https://t.co/juWiR3J8cb pic.twitter.com/phCh7pGGuZ — Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) August 20, 2021

El oficial de policía de Miami Beach, Edward Pérez, que había trabajado durante un cuarto de siglo como agente en la ciudad también perdió la vida “después de una batalla con Covid, dejando atrás a una esposa y a una hija adorables”.

It is with great sorrow that we announce the passing of Officer Edward Perez. Perez, a 25-year veteran of the MBPD, passed away this afternoon after a battle with COVID. He leaves behind a loving wife and daughter. Please keep his family and the MBPD in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/JZX7h8dq1A — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) August 19, 2021

Robert Williams, otro policía de West Palm Beach, también murió el lunes después de haberse contagiado y “haber experimentado complicaciones”. Llevaba en el departamento desde 2001 y deja a su esposa y a sus hijos.

It is with a heavy heart and great sadness that we announces the passing of Officer Robert Williams #1551. Officer Williams contracted COVID-19 and experienced complications related to the virus. Please keep the Williams family & friends in your thoughts and prayer. pic.twitter.com/D0M1oxCdAC — West Palm Beach PD (@WestPalmPD) August 17, 2021

El agente de la Patrulla de Carreteras de Florida, Lázaro R Febles, “murió por complicaciones debido al Covid-19” el 14 de agosto.

The entire Florida Highway Patrol family mourns today for the loss of one of our own, FHP Trooper Lazaro R. Febles. Please keep his family and his team members in your prayers🙏🏼 pic.twitter.com/ATgEgmZ0Gy — FHP Miami (@FHPMiami) August 14, 2021

Por último, la oficial de policía de Fort Lauderdale, Jennifer Sepot, también murió el mismo día tras contraer el virus y sufrir complicaciones. Sepot estuvo en el departamento desde 2017 y le sobreviven su esposo y su hijo pequeño.

It is with a heavy heart and great sadness that we announce the passing of #FLPD Officer Jennifer Sepot. Officer Sepot contracted COVID-19 and experienced complications related to the virus. Please keep her family in your thoughts and prayers. MORE: https://t.co/xiQsMeRFyY pic.twitter.com/4pwQhJ4Wrz — Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) August 14, 2021

Al menos 103 agentes han perdido la vida por Covid-19 en Estados Unidos y ya se ha convertido en la principal causa de muerte entre la policía de la nación, según el Officer Down Memorial Page.