Ron DeSantis decide pelear por las mascarillas mientras los casos de Covid-19 se disparan en Florida

La pelea entre el gobierno estatal de Florida y los distritos escolares por el uso de mascarillas se agudizó el viernes con un ultimátum del gobierno a las escuelas que impongan el uso de mascarillas y la posibilidad de demandas contra la administración de Ron DeSantis, por la amenaza de retirarles los fondos a los distritos escolares, cuando el estado está registrando un alza sostenida de nuevos casos de Covid-19.

La ley promulgada por DeSantis requiere que las escuelas públicas “permitan que un padre o tutor legal del estudiante opte por que el estudiante no use una mascarilla o una cubierta facial”.

La Junta Escolar de Florida dio hoy un ultimátum de dos días a dos distritos escolares por desacato a una regla de emergencia del gobierno de Ron DeSantis, tras el cual reducirá los salarios de los miembros de las juntas de educación que establecieron el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas.

“No podemos permitir que los funcionarios del gobierno elijan qué leyes quieren seguir. Es un comportamiento inaceptable”, manifestó en un comunicado el comisionado de Educación de Florida, Richard Corcoran.

Por lo menos cinco condados, incluido Miami-Dade, el cuarto más grande de EE.UU., se han negado a la prohibición de exigir las mascarillas en las escuelas, establecida por el político republicano, en pleno comienzo del nuevo año lectivo y en medio del aumento de hospitalizaciones por la covid-19, con 16,849 ingresados este jueves, según datos de la Asociación de Hospitales de Florida (FHA).

La junta estatal detalló que comenzará a retener mensualmente “una cantidad equivalente al 1/12 de la compensación anual total de los miembros de las juntas escolares que votaron para imponer los mandatos ilegales de mascarillas” en los distritos de Broward y Alachua, donde ya comenzaron las clases.

“Quitar fondos a nuestras escuelas para hacerlas menos seguras es inconcebible e inconstitucional”, se lamentó este viernes Nikki Fried, la comisionada de Agricultura de Florida. Fried, la única demócrata del gabinete de DeSantis y quien aspira a reemplazarlo en 2022, señaló que se están “comunicando con la Casa Blanca y con los asesores legales” para tomar medidas sobre el asunto.

El miércoles el presidente Joe Biden pidió al Departamento de Educación apoyar, incluso con medidas legales si era necesario, a los distritos escolares que están siendo amenazados por gobiernos estatales por ordenar el uso de mascarillas.

To local leaders and educators facing repercussions for protecting the health and safety of students and school communities: we stand with you, and we’re ready to assist.https://t.co/Y35rNCP6Mj pic.twitter.com/zkQPAMHDU3

— Secretary Miguel Cardona (@SecCardona) August 20, 2021