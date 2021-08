Demandan al gobernador de Florida por impedir a las escuelas que exijan usar mascarillas

Un juez de circuito acaba de emitir un fallo en el caso de un grupo de 27 familias que demandan al estado de Florida por prohibir el mandato de uso de mascarillas.

El juez dictaminó que esos padres tienen derecho a que su caso vaya a juicio. El fallo fue un golpe para el gobernador Ron DeSantis que quería que se desestimara la demanda.

Los abogados del gobernador debatieron toda la tarde frente a un juez. Los padres solicitaron una orden judicial de emergencia para que el estado no pueda prohibir a los distritos escolares que exijan el uso de mascarillas para protegerse de la propagación del coronavirus.

Durante más de tres horas, el juez que supervisa el caso, John Cooper, escuchó los argumentos de los abogados del estado y de las familias demandantes y determinó que los “padres y sus hijos tienen el derecho de que su caso sea escuchado en el tribunal”, así como a presentar los “hechos y las pruebas”.

El juez dijo que no todos los padres tienen la posibilidad de que sus hijos asistan a la escuela virtual, debido a que sus trabajos no lo permiten, según el canal local WESH 2.

La demanda fue presentada a principios de agosto por un grupo de abogados en nombre de varias familias que desafían la orden ejecutiva del gobernador republicano aprobada en julio pasado, la cual impide a las escuelas exigir a los alumnos llevar tapabocas.

Los padres argumentan que la orden del gobernador es inconstitucional e imposibilita a las autoridades escolares proporcionar a los estudiantes un entorno educativo seguro y protegido.

La decisión del juez Cooper se produce en momentos en que tiene lugar el regreso a las escuelas en Florida, un estado convertido en el centro de la nueva ola de covid-19 que sacude el país y que ha generado nuevas cifras récord de contagios y hospitalizaciones.

En este contexto, la confrontación entre el gobernador DeSantis y los distritos escolares que están a favor del uso de mascarilla tiene visos de escalar y protagonizar un choque de repercusión nacional.

En este regreso a las aulas tras las vacaciones estivales, los estudiantes de las escuelas públicas de Broward, condado mayoritariamente demócrata, volvieron este miércoles a clase con mascarillas obligatorias, pese a que el gobierno de DeSantis prohíbe su obligatoriedad y deja la decisión al arbitrio de los padres.

Los condados de Broward, vecino de Miami-Dade, y de Alachua, en el norte, optaron por aplicar las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para proteger a los alumnos de la rápida propagación de la variante Delta y hacer obligatorio el uso de tapabocas en las escuelas.

Ambos serán sancionados, según lo decidió la Junta de Educación de Florida, posiblemente con la destitución o la retención de fondos y salarios.

Aquellos condados obedientes de las leyes estatales, como Hillsborough y Brevard, tuvieron que someter a cuarentena a más de 10,000 estudiantes y unos 338 maestros, el primero, y más de 3,000 alumnos, el segundo, debido a la exposición al coronavirus.

Sin embargo, en una reunión de emergencia de hoy, la Junta Escolar de Hillsborough aprobó el restablecimiento de la obligatoriedad de llevar mascarilla.

Otros condados, como Miami-Dade, donde las clases se reanudarán la semana próxima, decidieron que “se requieren cubrimientos faciales para todos los estudiantes, empleados, voluntarios y visitantes mientras se encuentren en las instalaciones de las escuelas”, según un tuit de las Escuelas Públicas de Miami-Dade (MDCPS).

Effective tomorrow, facial coverings are required for all students, employees, volunteers, and visitors while in Miami-Dade County Public Schools facilities. Additional information on 2021-2022 school safety protocols is forthcoming. #SafetyFirstMDCPS pic.twitter.com/pAzfIIa905

— Miami-Dade Schools (@MDCPS) August 18, 2021