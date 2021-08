Eduardo Yáñez recordó el día que fue a visitar a su madre y a la media hora murió

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Detrás de aquella imagen que da Eduardo Yáñez de ‘malo’, ‘malencarado’, ‘mala persona’ e incluso ‘golpeador, existe un hombre muy sensible, que creció bajo la carencia de un padre, que a decir del actor no le hizo falta porque ‘tenía mucha madre’, y que atravesó por momentos muy complicados debido a su alcoholismo.

En entrevista con Yordi Rosado el actor se abrió como nunca y contó que en alguna ocasión pensó quitarse la vida con la pistola de su padrastro, así como su gusto por el alcohol que terminó por convertirse en uno de sus mayores vicios, además, de los días que pasó al lado de su madre en una prisión de México porque ella era reclusa del lugar.

En la tercera entrega de la entrevista, el actor reveló que hasta el día de hoy se da cuenta de lo mucho que le hace falta su madre, quien murió a los 83 años en un asilo de México.

“Yo la llevé a un asilo que está en Cuernavaca, Morelos, que son buenísimos para atender a personas de la tercera edad, ahí pasó sus últimos años y lo hizo de maravilla”, contó.

El actor recordó que la última vez que la vio le contó varios chistes inocentes y recordó su época de juventud: “Ese día la pasamos muy bien, no me tocaba visitarla, pero estaba grabando en Cuernavaca y fui al asilo. La sorprendí. Estuvimos como tres horas. A la media hora me anunciaron que había muerto”.

Asimismo, contó que su madre no todo el tiempo estaba lúcida y mucho menos contaba con una gran salud, pero la última vez que la vio todo fue diferente, nunca se quejó y sus conversaciones brillaron por su coherencia.

La noticia de su muerte lo dejó muy sorprendido y es hasta ahora, después de más de un años, que se da cuenta de lo mucho que la necesita a su lado: “Cuando más pasa el tiempo y no está esa persona te das cuenta de que dabas por descontado la existencia de ese ser. Ahora que han pasado más meses entiendo que no está y me duele que no disfruté y ella no disfrutó conmigo mi carrera, porque cuando fui actor todo fue muy de lejitos, aunque me hacía cargo de ella, entonces si alguna culpa tengo con mi mamá es que no disfrutamos de cerca mi carrera como actor, pero me presumía con sus compañeras”.