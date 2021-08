El gobernador de Texas reconoce que la vacuna lo ayudó a recuperase del COVID-19; sus síntomas fueron leves

AUSTIN – Después de haber estado enfermo varios días el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que este sábado dio negativo a la prueba de COVID-19 y a la vez reconoció que haber estado vacunado le ayudó a que sus síntomas fueran leves y que la infección fuera breve.

Abbott ha sido uno de los gobernadores del país más críticos a las restricciones de la pandemia del coronavirus. Texas fue uno de los primeros estados que abrió su economía y hoy es uno de los más perjudicados por la variante delta.

Hace una semana Abbott informó que había dado positivo a una prueba de COVID-19 un día despues de haber estado presente en un evento republicano donde estaban presentes decenas de personas, algunos de ellos sin mascarilla, incluyendo Abbott.

I am now testing negative for Covid.

I am told that my infection was brief & mild because of the vaccination I received.

I will continue to quarantine as recommended by doctors.

And, I will keep working on issues affecting Texas.

God bless you all.

And God bless Texas. pic.twitter.com/VOqpUCONKS

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 21, 2021