¿Irresponsable? Gobernador de Texas sin mascarilla en evento repleto un día antes de dar positivo por COVID-19

TEXAS – Un día antes de que se diera a conocer que el gobernador de Texas, Greg Abbott, había dado positivo en una prueba de COVID-19 el mandatario publicó fotos en su cuenta de Twitter de él en un evento donde aparecían numerosas personas sin mascarilla en el Condado Collin.

El mandatario presumió que el lugar estaba repleto de personas que llegaron a escucharlo dar un discurso en el tuit.

Let's keep this energy up and send a message that Texas values are NOT up for grabs in 2022. pic.twitter.com/wlPZyrHpx3

Thank y’all for the enthusiastic reception.

Another standing room only event in Collin County tonight.

El martes por la mañana Abbott también publicó fotos que se tomó con Jimmie Vaughan, hermano del fallecido legendario guitarrista Stevie Ray Vaughan, pero no se especifica cuando fueron tomadas las imágenes.

Honor to meet with @JimmieVaughan—brother of Stevie Ray Vaughan and a legendary Texas musician in his own right.

Hope to catch your show in September at the @ErwinCenter. pic.twitter.com/QNv4K8JmhT

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 17, 2021