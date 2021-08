Dulce recordó que de niña la amarraban para protegerla de los huracanes: “Con mecates o cadenas”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Debido a la llegada del huracán Grace que tocó tierra hace unos días en Veracruz y representaba amenaza para otros estados de la república mexicana, la cantante Dulce reveló que se vio obligada a viajar a Estados Unidos para resguardarse junto a su familia, situación que la hizo recordar que durante su infancia era protegida de estos fenómenos naturales amarrándola.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, en donde la artista explicó que tuvo que salir huyendo de su casa de Yucatán antes de la llegada del huracán Grace.

“Vinimos acá a Estados Unidos, a la frontera. Acá tenemos a la familia y nos venimos a pasar unos días, precisamente para evadir un poco el problema del huracán. El problema es que a veces te puedes quedar varios días sin luz, sin servicios y que mejor que aprovechar la oportunidad. Cerramos y aseguramos muy bien todo“, explicó.

Y aunque el huracán no representaba mayor peligro debido a que su casa es muy pequeña y se encuentra en una zona segura, prefirió pasar unos días junto a sus familiares del país vecino: “Están en privada y no hay ese riesgo, son casitas chiquitas que no tienen muchísimas ventanas, son casitas muy sencillas, muy resguardadas. Está muy bien y me cuentan que no entró con tanta fuerza”, compartió.

Sin embargo, reveló que su experiencia con los huracanes no es algo nuevo, ya que durante su infancia vivió varias experiencias similares en Matamoros, en donde la tenían que amarrar para evitar que sufriera algún tipo de daño.

“Durante toda mi niñez viví este terror de los huracanes y me acuerdo que de chica, lo cuento porque es una anécdota muy bonita, a las niñas de la familia nos amarraban de la cintura con lo que había, con mecates o con cadenas. Nos amarraban en círculo por si se llevaba la casa el huracán o si nos llevaba a nosotros, pues que tuviéramos más resistencia juntas y sobre todo que nos encontraran juntas”.

