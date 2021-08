Hombre armado robó cuatro tiendas de convenciencia del sur de California la noche del domingo

Un hombre armado robó la noche del domingo cuatro tiendas de conveniencia en el sur de California.

Las autoridades informaron que los negocios fueron asaltados por un individuo cuya descripción coincidió en todos los casos.

Las tiendas robadas en un corto tiempo fueron tres 7-Eleven en Buena Park, Anaheim y La Palma, además de una tienda ampm en una gasolinería ARCO en Whittier.

A string of armed convenience store robberies in Buena Park, La Palma and Whittier are believed to be connected, @mtelles reports https://t.co/0XJGGBNu5V

— KTLA (@KTLA) August 23, 2021