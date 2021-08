Inundaciones en Tennessee eleva a 22 el número de muertos y decenas de desaparecidos

Las intensas lluvias e inundaciones registradas este fin de semana en el centro del estado de Tennessee, dejó al menos 22 y medio centenar de desaparecidos, según la oficina del sheriff del condado de Humphreys.

De acuerdo con declaraciones del sheriff del condado, Chris Davis, a la estación WSMV, afiliada de NBC, entre las personas fallecidas están dos pequeños gemelos que fueron arrastrados por la corriente de agua y que fueron arrebatados de los brazos de su padre.

Los mayores daños en el estado de Tennessee se concentraron en torno a la localidad de Waverly, de algo más de 4,000 habitantes y ubicada a unos cien kilómetros al este de Nashville.

“Es el desastre más devastador que hemos sufrido en esta zona”, señaló Buddy Frazier, alcalde de la ciudad, a la cadena local WKRN, quien señaló muchos de los vecinos se han quedado sin suministro eléctrico.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área registró el sábado las mayores lluvias en cuarenta años.

Para el domingo las autoridades aceleraron las labores de rescate, con ayuda de la Guardia Nacional, dado que se calcula hay todavía medio centenar de desaparecidos.

“Nuestra prioridad es asistir a los servicios de emergencia para acceder al lugar (…) Seguiremos aumentando el número de fuerzas desplazadas a medida que lo exija la situación”, señaló el general Jeff Holmes, al cargo de la Guardia Nacional en el estado, en un mensaje en Twitter.

Por su parte el gobernador de Tennesse, Bill Lee, realizó una visita por las zonas afectadas y en su cuenta de Twitter pidió oraciones para las comunidades que presentan daños por las inundaciones.

“Nuestros corazones están con los muchos habitantes de Tennessee que experimentan pérdidas y angustias tras las inundaciones mortales de ayer. La pérdida de vidas y los daños a la propiedad son devastadores, y muchos de nuestros vecinos siguen desaparecidos. Por favor, mantenga estas comunidades en sus oraciones”, dijo.

Our hearts are with the many Tennesseans experiencing loss & heartbreak following yesterday's deadly floods. The loss of life & property damage is devastating, & many of our neighbors are still missing. Please keep these communities in your prayers. pic.twitter.com/4gCJXXsIZK

— Gov. Bill Lee (@GovBillLee) August 22, 2021