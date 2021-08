Hay al menos 10 muertos y 31 desaparecidos por las graves inundaciones en Tennessee

Al menos 10 personas, incluidos dos niños pequeños, murieron y 31 personas seguían desaparecidas a causa de las graves inundaciones ocurridas en Tennessee el sábado, dijo el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, a WSMV.

Our county in Tennessee has been hit hard with flood waters and so have surrounding counties pic.twitter.com/aIM0xH5B1F — alicia parker (@mrsaliciaparker) August 22, 2021

Los restos de las personas fallecidas fueron recuperados después de que una catastrófica inundación repentina cerca de Waverly cerró la US-70, la carretera principal de la ciudad, y puso a la comunidad bajo un aviso de hervir agua, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA).

Waverly se encuentra en el condado de Humphreys, a unas 60 millas al oeste de Nashville.

At least 10 dead, 31 missing in Middle Tennessee flooding.

Crews were going house to house in search of the missing people today Humphreys County Sheriff Chris Davis told The Tennessean, this flooding event is the worst he has seen in his 28 years on the job. 🙏🏼#Tennessee #Flood pic.twitter.com/LdXx48BlJ3 — ∼Marietta (@ThisIsMarietta) August 22, 2021

El sábado por la noche se abrió un centro de reunificación para ayudar a las personas que todavía están buscando a sus seres queridos, reportó CNN.

Temprano en la noche, la Administración de Emergencias del condado de Humphreys envió un aviso que decía: “POR FAVOR NO VIAJE A LA CIUDAD DE WAVERLY”.

TEMA ha activado un estado de emergencia de nivel 3 debido a las devastadoras inundaciones, instando a cualquier persona en el centro de Tennessee a evitar conducir o cruzar carreteras y pasillos inundados.

Se declaró una emergencia por inundaciones repentinas para partes del centro-oeste de Tennessee después de que lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas continuaron cayendo sobre los mismos lugares, desde el viernes por la noche.

#BREAKING: Major Flood Emergency In Tennessee Leaves At Least 10 Dead And Over 30 Missing. #BreakingNews pic.twitter.com/VXrWlT3IHY — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) August 22, 2021

Al menos 15.19 pulgadas de lluvia cayeron en McEwen, lo que pareció romper el récord anterior de precipitaciones de 24 horas en el centro de Tennessee, según el Servicio Meteorológico Nacional de Nashville.

PRELIMINARY: the 17.02" of rain measured at McEwen, TN today likely broke the all-time 24 hour rainfall record for the state of #Tennessee – which was 13.60" in Milan set on September 13, 1982. Data will have to be QC'ed before the new record can be confirmed! #tnwx — NWS Nashville (@NWSNashville) August 22, 2021

La Guardia Nacional de Tennessee dijo que enviaron un helicóptero Blackhawk para ayudar con los rescates acuáticos. También se están utilizando vehículos tácticos y Humvees en operaciones de rescate.