Reportan más de 30 desaparecidos en Carolina del Norte después de las inundaciones de Fred

Más de 30 personas estaban desaparecidas el miércoles en Carolina del Norte después de que la depresión tropical Fred desatara fuertes lluvias que causaron inundaciones, según CNN.

Allison Richmond, de Haywood County Emergency Management, confirmó que 35 personas estaban desaparecidas tras las fuertes inundaciones en el condado de Haywood, en el oeste del estado, según una actualización de los servicios de emergencia del condado.

Decenas de personas fueron rescatadas de áreas inundadas en Carolina del Norte luego de que las lluvias de Fred arrasaran puentes e inundaran casas.

Varias personas fueron ubicadas a salvo y reunidas con sus familias, pero varias otras se agregaron a la lista de personas desaparecidas durante el día cuando sus seres queridos las reportaron dijeron las autoridades.

⚠️ Traffic on U.S. 276 is now restricted to LOCAL TRAFFIC ONLY. Haywood County sheriff office will be verifying resident identification at the intersection with N.C. 110. #Fred @ncwx pic.twitter.com/oT03GbrwxL — NCDOT Western Mts (@NCDOT_Westmtn) August 18, 2021

Los equipos de rescate terrestres, aéreos y acuáticos rápidos fueron enviados a las áreas más afectadas por la tormenta para comenzar el proceso de búsqueda y rescate, pero terminaron su día a las 7 p.m. del miércoles, dijeron las autoridades.

Drone footage of the destructive flash flood in Balsam Grove, North Carolina after double digit rainfall totals in the headwaters of the North Fork French Broad River https://t.co/GHA0Nnb7uo @accuweather #Fred pic.twitter.com/POka0StHB8 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 18, 2021

El río Pigeon en el condado de Haywood alcanzó un máximo de 19.6 pies de altura el martes por la noche, según el director de EMS del condado, Travis Donaldson.

Donaldson dijo que hay 54 personas refugiadas actualmente, con cierres de puentes y carreteras en todo el condado, que está al oeste de Asheville.

Es posible que se produzcan inundaciones repentinas y tornados a medida que la tormenta se desliza por el noreste.

Los restos de Fred continuarán trayendo fuertes lluvias e impactos de inundaciones relacionados en partes de Nueva Inglaterra hasta el jueves. Es posible que se produzcan tormentas eléctricas severas en partes del centro de High Plains el jueves, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

The remnants of Fred will continue to bring heavy rain and related flooding impacts across portions of New England through Thursday. Severe thunderstorms are possible across portions of the central High Plains Thursday. https://t.co/VyWINDBEpn pic.twitter.com/zFTVAHM5TO — National Weather Service (@NWS) August 19, 2021

Según una actualización a las 11 p.m. del miércoles del Centro de Predicción de del Clima , Fred estaba sobre el centro de Pennsylvania moviéndose en dirección al estado de Nueva York, con vientos máximos sostenidos de 25 mph.

“Fred es ahora un ciclón postropical… pero los restos de Fred aún podrían producir un clima peligroso durante esta noche”, dijo el meteorólogo de CNN Dave Hennen.

Mientras Fred gira hacia el noreste, las lluvias torrenciales seguirán siendo una preocupación. Más de 20 millones de personas están bajo vigilancia de inundaciones que se extienden desde Virginia hasta Vermont.

Fred generó fuertes lluvias y varios tornados desde Georgia hasta las Carolinas el martes.

Fred tocó tierra en Cabo San Blas, en Florida, el lunes por la tarde con vientos máximos sostenidos de 65 mph. Fue degradado a depresión tropical el martes por la mañana, cuando perdió fuerza sobre la tierra.