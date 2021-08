La depresión tropical Fred puede cobrar fuerza de nuevo antes de llegar a Florida

A pesar de parecer desorganizada en el satélite, la depresión tropical Fred puede volver a convertirse en tormenta tropical antes de impactar a Florida tan pronto como el sábado temprano, según el Centro Nacional de Huracanes.

Mientras tanto, el próximo sistema con nombre que podría afectar a Estados Unidos se está formando en el Atlántico, según CNN.

El pronóstico para Fred generó advertencias de tormenta tropical el viernes para la costa suroeste de Florida, incluidos Key West y Naples. Una advertencia de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área de advertencia dentro de las 36 horas.

Las advertencias se extienden desde los Cayos de Florida al oeste de Ocean Reef hasta Dry Tortugas y toda la Bahía de Florida. Una alerta de tormenta tropical cubre la costa suroeste de Florida desde Englewood al sur y al este hasta Ocean Reef.

Fred el viernes por la tarde se encontraba a lo largo de la costa norte de Cuba con vientos de 35 mph.

A partir de ahí, “la tormenta debería seguir al norte del este y centro de Cuba hasta esta noche y cerca o a través de los Cayos de Florida el sábado”, según el Centro Nacional de Huracanes.

El gobernador de Florida Ron DeSantis emitió el viernes una declaración de estado de emergencia para 23 condados, incluidos Bay, Calhoun, Citrus, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Levy, Liberty, Manatee, Condados de Okaloosa, Santa Rosa, Taylor, Wakulla, Walton y Washington.

Después de pasar los Cayos, la tormenta debería moverse hacia el Golfo de México y hacia el Big Bend de Florida.

Algunos modelos de computadora muestran a Fred entrando en la península de Florida, mientras que otros lo sitúan tan al oeste como la frontera entre Alabama y Florida.

Las fuertes lluvias son la principal amenaza de esta tormenta, ya que Cuba podría ver hasta 5 pulgadas de lluvia en algunas áreas aisladas.

Se pronostican totales aún mayores en Florida.

Two areas of concern for heavy rain and potential flooding into next week: 1) Forecast impacts from Tropical Storm Fred as well as showers and storms along a frontal system across the Southeast and 2) Continued showers and storms associated with the Southwest Monsoon. pic.twitter.com/D2jJNSpiRF

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 13, 2021