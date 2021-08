Fred se degradó a depresión tropical cerca de de Cuba pero puede fortalecerse al llegar a Florida

La tormenta tropical Fred, que se degradó a depresión tropical el miércoles, desaceleró hoy su avance sobre la costa norte de Cuba rumbo a Florida, adonde llegará probablemente este sábado posiblemente convertido de nuevo en tormenta, al ganar fuerza sobre las aguas cálidas del Estrecho de Florida.

Fred está centrado entre Cuba y las Bahamas en este momento y se dirige hacia el oeste-noroeste a 7 mph.

La actividad cerca del centro de la tormenta es mínima en este momento debido a los vientos desfavorables en los niveles superiores y la interacción terrestre con La Española durante la noche de anoche.

Los Cayos de Florida y partes del sur de este estado se encuentran ya bajo vigilancia de tormenta ante la proximidad del sistema.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indicó este jueves en su boletín de las 8 p.m. EDT que Fred se encuentra 240 millas (385 km) al sureste de la isla de Andros, en Bahamas, y a unas 485 millas (780 km) al este-sureste de Cayo Hueso, en el extremo sur de Florida.

En la trayectoria pronosticada, se espera que Fred se mueva a lo largo o justo al norte del este y centro de Cuba esta noche y el viernes, y esté cerca de los Cayos de Florida y el sur de Florida el sábado.

Here are the 5 PM EDT Thursday, August 12 Key Messages for Tropical Depression #Fred. A tropical storm watch has been issued for portions of the Florida Keys and South Florida.

More Info: https://t.co/vbprzkjSVW pic.twitter.com/D9GqpNnwqr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 12, 2021