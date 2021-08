Preocupación en Florida por posible llegada de la tormenta tropical Fred durante el fin de semana

Una perturbación localizada en el este del mar Caribe es posible que se convierta en la tormenta tropical Fred esta noche, ya que traerá fuertes lluvias y vientos racheados a partes de las islas del Caribe durante los próximos días.

Fundamentalmente, el impacto que podría traer a Florida si se convierte en una tormenta tropical posiblemente durante este fin de semana aún no se ha precisado, pero será posible hacerlo en los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha designado al sistema de baja presión que propaga lluvias y tormentas eléctricas en el este del Mar Caribe como “Potencial Ciclón Tropical Seis”.

Here are the 5PM AST Key Messages for Potential Tropical Cyclone #Six ( #PTC6 ), which is still forecast to become a tropical storm over the northeastern Caribbean Sea tonight.

Este procedimiento de “potencial ciclón tropical” permite al NHC emitir alertas y advertencias con anticipación para un sistema que no se ha organizado lo suficientemente bien como para ser considerado una depresión o tormenta tropical, pero se prevé que se convierta en una, según weather.com.

Se han emitido alertas y advertencias de tormenta tropical desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos hasta el sureste de Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Esto incluye una advertencia de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde se esperan condiciones de tormenta tropical (vientos de al menos 39 mph) el martes por la noche.

Puerto Rico, las Islas Vírgenes y la República Dominicana también podrían ver de 2 a 4 pulgadas (localmente hasta 6 pulgadas) de lluvia de este sistema, lo que ha llevado al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a emitir una alerta de inundaciones repentinas para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. hasta el miércoles por la noche.

Se espera que Haití, las Islas Turcas y Caicos, el este de Bahamas y el este de Cuba reciban de 1 a 3 pulgadas de lluvia, con totales aislados de 5 pulgadas.

El pronóstico oficial del NHC muestra que es probable que este sistema se convierta en la tormenta tropical Fred el martes por la noche, ya que se mueve generalmente hacia el oeste-noroeste.

The system is forecast to become a tropical storm as it moves over the northeastern Caribbean Sea today or tonight. Tropical storm conditions are expected in portions of the U.S. Virgin Islands and Puerto Rico beginning this afternoon.https://t.co/meemB5uHAR for more. #Six https://t.co/igfKtTPHlT

— National Weather Service (@NWS) August 10, 2021