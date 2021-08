La tormenta tropical Fred toca tierra en República Dominicana y podría llegar a Florida esta semana

La tormenta tropical Fred tocó tierra en República Dominicana el miércoles, trayendo fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones peligrosas y la posibilidad de deslizamientos de tierra, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Se espera que la tormenta llegue a Florida a finales de semana.

La tormenta tropical se ubicó a unas 75 millas al oeste-noroeste de Santo Domingo, con vientos de 40 mph, dijo el NHC el miércoles por la tarde.

La tormenta traerá lluvias a Florida y otras partes del sureste de Estados Unidos el viernes y sus efectos continuarán hasta la próxima semana.

Fred es la sexta tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico de 2021.

Hay una alerta de tormenta tropical para Haití, Islas Turcas y Caicos, el sureste de Bahamas y las provincias cubanas de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La República Dominicana y el oeste de las Bahamas podrían ver de 3 a 5 pulgadas (localmente hasta 8 pulgadas) de lluvia de este sistema. Las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra son motivo de preocupación.

Se espera que Haití, las Islas Turcas y Caicos, el este de Bahamas y el este de Cuba reciban de 1 a 3 pulgadas de lluvia, con totales aislados de 5 pulgadas.

El martes, la tormenta pasó por las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico, donde muchos residentes se quedaron sin electricidad, según CBS News.

Luma, la compañía que opera el sistema de transmisión y distribución de energía de Puerto Rico, dijo que la mayor parte de la energía fue restaurada el miércoles, pero que todavía estaba trabajando para restaurar la energía en el municipio de Adjuntas.

Se espera que Florida reciba de 3 a 5 pulgadas de lluvia, lo que podría causar inundaciones repentinas en los Cayos y el sur de la península. Algunas áreas aisladas pueden ver hasta veinte centímetros.

Pero los meteorólogos advierten que aún es pronto para predecir con exactitud el curso de la tormenta tropical Fred cuando se acerque a Florida el fin de semana.

