¡A partir de la próxima semana llega la segunda ronda de pagos de estímulo en California!

La siguiente ronda del pago de estímulo de California será entregado a partir de la próxima semana.

La Junta de Impuestos de Franquicia del estado indicó que, de calificar, se enviarán pagos que van desde los $500 hasta los $1,100 por depósito directo o cheque de papel en incrementos de dos semanas.

Los pagos de estímulo se destinan a las familias de California más afectadas por la pandemia de coronavirus.

"The second round of Golden State Stimulus payments will be issued by at least the end of the month, a representative from the California Tax Franchise Board said Tuesday." From @SFGate https://t.co/IeI6glXec0 pic.twitter.com/NwrsnpJS7j

— KALW (@KALW) August 25, 2021