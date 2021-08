Atrapada increíble ayuda al mexicano Julio Urías a subir al liderato de ganados en las Ligas Mayores

El lanzador mexicano Julio Urías ascendió al liderato de juegos ganados en la temporada de Grandes Ligas con otra excelente actuación en la que no permitió carreras el martes en San Diego, aunque es cierto que eso fue posible gracias a una espectacular jugada defensiva de los Los Angeles Dodgers.

Los Dodgers vencieron a los Padres 5-2 en el primer juego de la serie para obtener su triunfo 14 en los anteriores 16 partidos mientras Julio Urías colgaba 5 argollas en solo 1 hit para mejorar a un récord de 14-3.

En la quinta entrada, con Los Ángeles arriba 1-0, Manny Machado conectó un bombazo frente a Urías que se iba de jonrón sobre la barda del jardín izquierdo, pero el patrullero A.J. Pollock pegó un gran salto y prácticamente le arrebató la pelota a los aficionados.

Not Manny guys can do what AJ just did. 😱 pic.twitter.com/ib9F97Vcdi

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 25, 2021