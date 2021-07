Mexicano intratable: Julio Urías es el primer lanzador con 12 victorias en la temporada de las Grandes Ligas

Arrancó la segunda mitad de la temporada en MLB. Los Ángeles Dodgers comenzaron con el pie derecho esta segunda vuelta. Por su parte, el mexicano Julio Urías mantuvo la ofensiva de los Colorado Rockies en la victoria de su equipo 4-10 en el Coors Field.

El lanzador azteca inició esta segunda mitad de las Grandes Ligas con el mismo ritmo que terminó la primera: con victorias. “El Culichi” lidera nuevamente las estadísticas del triunfo en toda la Gran Carpa.

Urías tuvo una destacada actuación con el equipo angelino. El lanzador mexicano trabajó durante 5.2 entradas. Mientras estuvo en la lomita, Julio Urías permitió siete hits y cuatro carreras, todas límpias. Además, el abridor concedió una base por bolas y ponchó a tres bateadores.

Pese a que su dominio no fue tan claro ni evidente, la ofensiva de Los Ángeles Dodgers lo respaldaron. Gracias a él buen despliegue de su equipo con el madero, el azteca llegó a su decimosegunda victoria de la temporada en la MLB.

En este sentido el lanzador zurdo se convirtió en el primer pitcher que llega a las 12 victorias en la presente temporada de las Grandes Ligas. Evidentemente, apertura tras apertura, el mexicano continúa sorprendiendo a los aficionados del béisbol. Su temporada es de récord desde hace mucho tiempo atrás.

Julio Urías talks with @kirsten_watson about getting his MLB-leading 12th win of the season. pic.twitter.com/Btfp1zUstX

— SportsNet LA (@SportsNetLA) July 17, 2021